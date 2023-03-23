В США опровергли поставки Украине оружия по ленд-лизу

Соединенные Штаты и их партнеры предоставляют Украине весьма значительную военную помощь, рассказал в четверг, 23 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что на слушаниях в Конгрессе парламентарии задали Блинкену вопрос о том, передаются ли со стороны США украинским военным вооружения по ленд-лизу.

Блинкен подчеркнул, что у нет сведений о применении этого механизма военных поставок в настоящее время.

По его словам, западные страны направляют ВСУ большое количество пакетов военной помощи.

США, уточнил Блинкен, осуществляют преимущественно прямые поставки, расходуют при этом средства со счетов оборонного ведомства. Он добавил, что иногда используются и иные механизмы.