Столтенберг прокомментировал поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Североатлантический альянс следует международному праву при поставках вооружений и военной техники Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом пишет РИА «Новости».

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины», - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что ранее в Великобритании анонсировали поставки основных боевых танков Challenger 2 вместе с различными видами боеприпасов. В частности, в пакет военной помощи планировалось включить снаряды с обедненным ураном.

Заявление замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди вызвало жесткую реакцию российских официальных лиц. Президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщили о недопустимости такого шага.