Столтенберг прокомментировал поставки Украине снарядов с обедненным ураном

Североатлантический альянс следует международному праву при поставках вооружений и военной техники Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом пишет РИА «Новости».
«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины», - подчеркнул Столтенберг.
Напомним, что ранее в Великобритании анонсировали поставки основных боевых танков Challenger 2 вместе с различными видами боеприпасов. В частности, в пакет военной помощи планировалось включить снаряды с обедненным ураном.
Заявление замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди вызвало жесткую реакцию российских официальных лиц. Президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщили о недопустимости такого шага.
Ранее сообщалось, что в Сербии также крайне негативно отреагировали на слова британской чиновницы. Так, политолог Стеван Гайич рассказал, что боеприпасы этого типа провоцируют рост онкологических заболеваний в регионах их применения.