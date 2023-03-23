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39 минут назад

Столтенберг: поставки ВСУ снарядов с ураном «соответствует международному праву»

Илья Родин

Североатлантический альянс следует международному праву при поставках вооружений и военной техники Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналистов о возможном направлении ВСУ снарядов с обедненным ураном. Об этом пишет РИА «Новости».

Столтенберг прокомментировал поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Члены НАТО следуют международным правилам и закону во всем, что они делают в поддержку Украины», - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, что ранее в Великобритании анонсировали поставки основных боевых танков Challenger 2 вместе с различными видами боеприпасов. В частности, в пакет военной помощи планировалось включить снаряды с обедненным ураном.

Что такое обедненный уран, в чем его опасность и особенности

Заявление замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди вызвало жесткую реакцию российских официальных лиц. Президент России Владимир Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщили о недопустимости такого шага.

Ранее сообщалось, что в Сербии также крайне негативно отреагировали на слова британской чиновницы. Так, политолог Стеван Гайич рассказал, что боеприпасы этого типа провоцируют рост онкологических заболеваний в регионах их применения.

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