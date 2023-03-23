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18 минут назад

Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов

Елена Прошина

Главы стран-членов Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Это следует из выводов ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также по просьбе Киева ракет, в том числе путем совместных закупок и посредством привлечения средств Европейского фонда мира», — говорится в тексте.

При этом отмечается, что данные поставки не должны наносить ущерба обороноспособности отдельных европейских государств.

Армия,СВО,Европейский совет,Совет Европы,ЕС,
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