Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов

Главы стран-членов Евросоюза поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов, совместным закупкам и наращиванию военного производства. Это следует из выводов ЕС по итогам саммита в Брюсселе.
«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также по просьбе Киева ракет, в том числе путем совместных закупок и посредством привлечения средств Европейского фонда мира», — говорится в тексте.
При этом отмечается, что данные поставки не должны наносить ущерба обороноспособности отдельных европейских государств.