Лидеры ЕС поддержали план по ускоренной передаче Украине боеприпасов

«Евросовет приветствует достигнутое в Совете ЕС соглашение по срочным поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, а также по просьбе Киева ракет, в том числе путем совместных закупок и посредством привлечения средств Европейского фонда мира», — говорится в тексте.