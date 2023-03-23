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13 минут назад

В России рассказали об использовании Т-62 в зоне СВО

Lenta.ru

Танки Т-62, которые отправляют в зону проведения специальной военной операции (СВО), будут использоваться как самоходные артиллерийские установки. Об этом Константин Сивков в беседе с NEWS.ru.

В России рассказали об использовании Т-62 в зоне СВО
Фото: ТАССТАСС

Он подчеркнул, что отправка большого количества Т-62 в зону проведения спецоперации не связана с отсутствием более современных машин в России. Танки применяют из-за снарядов калибра 115 миллиметров, которые используются в Т-62.

«Таких снарядов мы еще в советское время произвели колоссальное количество, так как самих Т-62 было произведено порядка 20 тысяч штук. И на данный момент они закрывают потребность наших войск в орудиях поддержки. Использоваться они будут как самоходные артиллерийские установки. А также будут использоваться для охраны блокпостов», — объяснил аналитик.

Т-62, который выпускали в СССР до 1975 года, стал первым в мире серийным танком с гладкоствольной пушкой. Машина получила орудие 2А20 калибра 115 миллиметров.

Ранее американское издание Military Watch писало, что модернизированная версия Т-62М получила тепловизионный прицел 1ПН96МТ-02, который превосходит оборудование большинства украинских машин.

В июне 2022 года в зоне проведения спецоперации заметили танки Т-62МВ. Машины добровольческого батальона «Алания» оснащены динамической защитой «Контакт-1».

Армия,Константин Сивков,
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