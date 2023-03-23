В России рассказали об использовании Т-62 в зоне СВО

«Таких снарядов мы еще в советское время произвели колоссальное количество, так как самих Т-62 было произведено порядка 20 тысяч штук. И на данный момент они закрывают потребность наших войск в орудиях поддержки. Использоваться они будут как самоходные артиллерийские установки. А также будут использоваться для охраны блокпостов», — объяснил аналитик.