В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
22 минуты назад

В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции

ТАССиещё 2

Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники. Это подтвердил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции
Фото: ВикипедияВикипедия

"Мы считаем, что Турция должна получить усовершенствованные самолеты F-16 и модернизационный пакет для имеющихся у нее F-16. Мы полагаем, что это важно для НАТО, для [Североатлантического] альянса", - заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Видео дня

При этом Блинкен отметил, что США также добиваются снижения напряженности между Турцией и Грецией.

Палата представителей Конгресса в июле минувшего года одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования к условиям передачи Турции F-16. Она запрещает американской администрации продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент США не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам. Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, нацеленных на то, чтобы F-16 не использовались Турцией "для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции".

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.

Выступая в конце июня 2022 года на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, президент США Джо Байден высказался за продажу Турции F-16, а также модернизацию уже имеющихся у Анкары этих самолетов. Байден выразил уверенность в том, что американская администрация сможет заручиться согласием Конгресса на реализацию планов такого рода. Однако пока этот вопрос остается нерешенным.

Армия,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий