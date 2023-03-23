В США заявили о поддержке модернизации самолетов F-16 Турции

Американское правительство поддерживает модернизацию парка истребителей-бомбардировщиков F-16, имеющихся у Турции, а также поставку ей необходимой военной техники. Это подтвердил в четверг госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы считаем, что Турция должна получить усовершенствованные самолеты F-16 и модернизационный пакет для имеющихся у нее F-16. Мы полагаем, что это важно для НАТО, для [Североатлантического] альянса", - заявил глава внешнеполитического ведомства, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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При этом Блинкен отметил, что США также добиваются снижения напряженности между Турцией и Грецией.

Палата представителей Конгресса в июле минувшего года одобрила поправку к оборонному бюджету страны, которая ужесточает требования к условиям передачи Турции F-16. Она запрещает американской администрации продавать Турции или выдавать разрешение на экспорт новых самолетов F-16 или же компонентов для их модернизации до тех пор, пока президент США не предоставит Конгрессу подтверждение того, что подобная передача техники отвечает национальным интересам. Кроме того, администрация должна будет предоставить детальное описание шагов, нацеленных на то, чтобы F-16 не использовались Турцией "для повторяющихся неразрешенных полетов над территорией Греции".

Турция добивается получения 40 истребителей F-16 Block 70 и 80 комплектов Block 70 для модернизации стоящих на вооружении ее ВВС самолетов. О желании приобрести F-16 Анкара заявила после ее исключения из американской программы производства истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 в связи с закупкой российских зенитных ракетных систем С-400.