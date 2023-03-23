Foreign Affairs: весеннее наступление Киева могут сорвать потери ВСУ

Украина готовится к весеннему наступлению, однако людские и материальные потери могут ограничить ее возможный успех, пишет издание Foreign Affairs.

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Авторы статьи заявляют, что никто из сторон конфликта "не заинтересован в переговорах". По их мнению, согласившись на мирные переговоры сейчас, Украина может оказаться в худшем положении позже.

Авторы также рассуждают о том, какие цели, на их взгляд, преследуют РФ и Украина в конфликте, и делают вывод, что "многообещающим путем к прекращению войны" является все-таки "большая поддержка Киева со стороны США и Европы".

Запад же в конечном итоге устанет оказывать помощь Украине, пишут в Foreign Affairs. Кроме того, политические изменения в Соединенных Штатах и Европе приведут к уменьшению военной помощи Киеву.