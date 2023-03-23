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15 минут назад

Shot: в Брянской области российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья

Газета.Ru

В Брянской области российский военный сбил беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) из охотничьего ружья, которое ему ранее подарили местные жители. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья под Брянском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно информации канала, квадрокоптер двигался в сторону российских позиций на границе.

Выстрел солдата попал в пропеллер летательного аппарата, чем и вызвал его падение. При этом беспилотник практически не пострадал, возможно, его снова будет возможно запускать Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве подозрительные мужчины в черном пытались запустить над церковью дрон, оснащенный бутылкой. До этого стало известно, что беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Московской области. Позднее выяснилось, что аппарат был начинен взрывчаткой. При этом остается неизвестно, кому принадлежит разбившийся беспилотник и почему он упал.

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