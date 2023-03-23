Российский боец сбил дрон ВСУ из охотничьего ружья под Брянском

Выстрел солдата попал в пропеллер летательного аппарата, чем и вызвал его падение. При этом беспилотник практически не пострадал, возможно, его снова будет возможно запускать Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве подозрительные мужчины в черном пытались запустить над церковью дрон, оснащенный бутылкой. До этого стало известно, что беспилотник упал рядом с газокомпрессорной станцией в Московской области. Позднее выяснилось, что аппарат был начинен взрывчаткой. При этом остается неизвестно, кому принадлежит разбившийся беспилотник и почему он упал.