Командир «Ахмата» уличил Зеленского во лжи о поездке в Бахмут

Президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Бахмут (Артемовск), так как за город идут ожесточенные бои. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Фото: Официальный сайт президента Украины Официальный сайт президента Украины

В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что Зеленский мог «оказаться в Бахмуте» только с помощью мультипликационного видео в его бункере.

«В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».