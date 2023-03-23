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22 минуты назад

Командир «Ахмата» уличил Зеленского во лжи о поездке в Бахмут

Ura.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский физически не мог посетить Бахмут (Артемовск), так как за город идут ожесточенные бои. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

Командир «Ахмата» уличил Зеленского во лжи о поездке в Бахмут
Фото: Официальный сайт президента УкраиныОфициальный сайт президента Украины

В эфире телеканала «Россия 1» он предположил, что Зеленский мог «оказаться в Бахмуте» только с помощью мультипликационного видео в его бункере.

«В других же случаях ни Зеленский, ни кто-либо из руководства Украины вряд ли смог бы оказаться в Артемовске, это физически невозможно», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

23 марта президент Украины заявил, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении. По словам Зеленского, он вручил награды бойцам, ведущим бои за Бахмут. При этом, как заявлял основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, российскими бойцами контролируется 70% территории города.

Армия,Евгений Пригожин,Владимир Зеленский,
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