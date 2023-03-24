Боеприпасы из обедненного урана применяли в военных конфликтах только страны НАТО. Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов.

«Следует отметить, что в вооруженных конфликтах боеприпасы из обедненного урана применялись исключительно странами НАТО», — напомнил Кириллов.

Он пояснил, что за 2003-2004 года США использовали подобные боеприпасы при ударах по объектам иракских городов. По оценке ООН, американские войска всего применили в Ираке не менее 300 тонн обедненного урана.

Радиационная обстановка в городе Фаллуджа, продолжил Кириллов, оказалась хуже, чем в японских городах Хиросима и Нагасаки после ядерных бомбардировок.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.