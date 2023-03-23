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26 минут назад

Российский приграничный регион обстреляли со стороны Украины

Lenta.ru

Село Тишанка Волоконовского района Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Российский приграничный регион обстреляли со стороны Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, никто не пострадал. Снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил частное домовладение — там оказались выбиты окна, посечены фасад и забор.

«В селе нарушено газоснабжение. Глава района Сергей Бикетов, оперативные и аварийные службы находятся на месте и устраняют последствия», — написал российский губернатор.

Днем ранее, 22 марта, при обстреле села Борисовка Белгородской области погиб человек — сторож сельскохозяйственного предприятия, куда прилетела большая часть снарядов. Осколки снарядов ВСУ также повредили три частных домовладения, где оказались выбиты окна и посечены фасады.

19 октября президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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