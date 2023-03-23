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16 минут назад

Описаны особенности «взламывающего» бункеры российского оружия

Lenta.ruиещё 1

Особенностью российской минометной системы 2С4 «Тюльпан», которую на Западе назвали «разрушителем городов», является способность уничтожать опорные пункты без применения авиации, рассказал военный эксперт Андрей Кошкин. Таким образом эксперт прокомментировал «Ленте.ру» появившуюся в СМИ информацию об использовании Россией данной системы в рамках специальной военной операции (СВО).

Описаны особенности «взламывающего» бункеры российского оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Система 2С4 "Тюльпан" — это уникальная система, самоходный миномет, разрабатываемый с прошлого века, это связано с результатами множества боевых действий еще времен Великой Отечественной войны. Основные задачи, которые перед ним ставятся, "Тюльпан" решает успешно, особенно в формате СВО, где он применяется для уничтожения опорных пунктов. Это и отличает эту систему. У системы "Тюльпан" также есть боеприпасы, которые "взламывают" бункеры и могут добраться до тех, кто там находится. Система весьма эффективна», — рассказал специалист.

Кошкин также объяснил, почему 2С4 «Тюльпан» на Западе называют «разрушителем городов».

«Американцы стараются присвоить этой системе политический ярлык "разрушитель городов", чтобы прикрыть свои HIMARS, которые применяются Украиной как раз для разрушения мирных кварталов. Россия же работает по опорным пунктам. Зависть у западных экспертов вызывает и тот факт, что опорные пункты можно использовать при помощи этих систем без применения авиации: такое сделать западные вооруженные силы не могут, они делают ставку на авиацию, управляемые бомбы», — объяснил он.

Ранее стало известно о применении в зоне СВО минометной системе 2С4 «Тюльпан», которая в настоящее время является крупнейшей минометной системой, используемой в мире. Сообщалось, что западные эксперты называли это оружие «разрушителем городов».

Армия,Андрей Кошкин,
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