Описаны особенности «взламывающего» бункеры российского оружия

«Система 2С4 "Тюльпан" — это уникальная система, самоходный миномет, разрабатываемый с прошлого века, это связано с результатами множества боевых действий еще времен Великой Отечественной войны. Основные задачи, которые перед ним ставятся, "Тюльпан" решает успешно, особенно в формате СВО, где он применяется для уничтожения опорных пунктов. Это и отличает эту систему. У системы "Тюльпан" также есть боеприпасы, которые "взламывают" бункеры и могут добраться до тех, кто там находится. Система весьма эффективна», — рассказал специалист.