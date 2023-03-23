Российские силы за пять дней отразили две попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск, сообщил представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

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По его словам, были попытки прорыва в Ореховском и Пологовском районах, первая была отбита силами тактической группы при поддержке пехоты, вторая – силами бронегруппы, передает РИА «Новости».

По словам источника, «ежечасно, ежеминутно» артиллерия и авиация работают по всему фронту.