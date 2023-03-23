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12 минут назад

Российские силы за пять дней отразили две попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Российские силы на Запорожском направлении за последние пять дней отразили две попытки прорыва украинских войск, сообщил представитель добровольческого батальона «Шторм Осетия».

Российские силы за пять дней отразили две попытки прорыва ВСУ на Запорожском направлении
Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, были попытки прорыва в Ореховском и Пологовском районах, первая была отбита силами тактической группы при поддержке пехоты, вторая – силами бронегруппы, передает РИА «Новости».

По словам источника, «ежечасно, ежеминутно» артиллерия и авиация работают по всему фронту.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские войска готовят несколько ударов на запорожском участке фронта.

Армия,Владимир Рогов,
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