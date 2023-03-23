Медведев назвал лучший в мире танк

Российские танки Т-90М «Прорыв», которые превосходят по своим характеристикам западные машины, являются лучшими в мире. Об этом сообщил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте», передает РИА Новости.

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Он отметил, что Т-90М остается самым новым танком России. «Но, на мой взгляд, это сейчас лучший танк в мире. В мире! Он, безусловно, лучше, чем Leopard, чем Challenger, чем Abrams, в том числе и по своим тактико-техническим данным, даже по такому компоненту как масса», — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза добавил, что Т-90М является маневренной и быстрой машиной, которая «реально очень хорошо работает».

Ранее в публикации издания Newsweek вес Т-90М назвали преимуществом перед американским танком M1 Abrams. Это позволяет российской машине пересекать небольшие мосты и лучше двигаться по пересеченной местности.