В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

Новый зенитный ракетный полк сформировали в Белоруссии — в Лунинце в Брестской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба Минобороны республики в четверг, 23 марта.

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Там подчеркнули, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, комфортному размещению личного состава, вопросам социального обеспечения солдат и их семей.

Сегодня новую воинскую часть посетит министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Кроме проверки проведенных работ глава военного ведомства в торжественной обстановке вручит ключи от квартир военнослужащим, прибывшим в Лунинец для прохождения службы.