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20 минут назад

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

Никита Бородкин

Новый зенитный ракетный полк сформировали в Белоруссии — в Лунинце в Брестской области. Как сообщает ТАСС, об этом заявила пресс-служба Минобороны республики в четверг, 23 марта.

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Там подчеркнули, что при формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, комфортному размещению личного состава, вопросам социального обеспечения солдат и их семей.

Сегодня новую воинскую часть посетит министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Кроме проверки проведенных работ глава военного ведомства в торжественной обстановке вручит ключи от квартир военнослужащим, прибывшим в Лунинец для прохождения службы.

Напомним, что с 20 по 24 марта в Белоруссии проводятся контрольные занятия по тактико-специальной подготовке в войсках связи. Она проводится в рамках подготовки к совместному оперативному учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Щит Союза — 2023», которые пройдут в сентябре.

Армия,Виктор Хренин,
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