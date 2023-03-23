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24 минуты назад

Китай обвинил эсминец США во вторжении в акваторию спорных островов

Мария Иванова

Представитель командования Южной зоны китайской армии Тянь Цзюньли заявил, что американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения Пекина вошел в акваторию спорных Парасельских островов. Об этом сообщает Reuters.

Китай обвинил эсминец США во вторжении в акваторию спорных островов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парасельские острова (острова Сиша) - архипелаг из маленьких островков и рифов в Южно-Китайском море. О своих правах на него заявляют Китай, Вьетнам и Тайвань. С 1974 года острова контролирует Пекин.

В заявлении китайских военных подчеркивается, что эсминец Milius «незаконно вторгся в территориальные воды Китая, подорвав мир и стабильность в оживленной зоне».

Тянь подчеркнул, что китайская армия вынудила эсминец покинуть акваторию островов.

«Силы армии Китая будут постоянно поддерживать повышенную боевую готовность и принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море», - заявил он.

Reuters отмечает, что в этом регионе уже давно растет напряженность между США и Китаем. Вашингтон укрепляет союзы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, «стремясь противостоять напору Китая, продвигающего свои территориальные претензии, в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе».

Армия,Тянь Цзюньли,
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