Китай обвинил эсминец США во вторжении в акваторию спорных островов

Представитель командования Южной зоны китайской армии Тянь Цзюньли заявил, что американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения Пекина вошел в акваторию спорных Парасельских островов. Об этом сообщает Reuters.

Парасельские острова (острова Сиша) - архипелаг из маленьких островков и рифов в Южно-Китайском море. О своих правах на него заявляют Китай, Вьетнам и Тайвань. С 1974 года острова контролирует Пекин.

В заявлении китайских военных подчеркивается, что эсминец Milius «незаконно вторгся в территориальные воды Китая, подорвав мир и стабильность в оживленной зоне».

Тянь подчеркнул, что китайская армия вынудила эсминец покинуть акваторию островов.

«Силы армии Китая будут постоянно поддерживать повышенную боевую готовность и принимать все необходимые меры для решительной защиты национального суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море», - заявил он.