В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

Новый зенитный ракетный полк сформирован в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны страны в Telegram-канале.
"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
По данным Минобороны, новый полк сформирован в Лунинце Брестской области.
"Сегодня вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин", - проинформировали в ведомстве.