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49 минут назад

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк

ТАССиещё 3

Новый зенитный ракетный полк сформирован в Вооруженных силах Белоруссии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минобороны страны в Telegram-канале.

В Белоруссии сформировали новый зенитный ракетный полк
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"При формировании полка особое внимание уделялось созданию современной военной инфраструктуры и учебно-материальной базы, оборудованию комфортабельных мест размещения личного состава, вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, новый полк сформирован в Лунинце Брестской области.

"Сегодня вновь сформированную воинскую часть в Лунинце посетит министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин", - проинформировали в ведомстве.

Армия,Виктор Хренин,
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