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38 минут назад

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 марта 2023 о частичной мобилизации в России

Елена Прошина

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 23 марта 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 23 марта 2023 о частичной мобилизации в России
Фото: ТАССТАСС

В Госдуму внесли законопроект о кредитных каникулах для созаемщиков мобилизованных

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Российские депутаты и сенаторы внесли в Госдуму проект закона о расширении кредитных каникул для созаемщиков россиян, призванных на военную службу по частичной мобилизации, сообщает ТАСС.

Сегодня возможно приостановление исполнения обязательств по кредитам военнослужащим, а также членам их семьи, ставшим инвалидами в детстве, детям на очном обучении и находящихся на иждивении военнослужащего.

Как следует из пояснительной записке к документу, на практике бывают случаи, когда будущий участник специальной военной операции взял кредит совместно с родителями, усыновителями или прочими лицами, которые формально по статусу не подпадают под действие Федерального закона. В случае смерти участника СВО или тяжелой инвалидности долг может лечь на других созаемщиков - его родителей или усыновителей.

В связи с этим законопроектом предусматривается право на приостановление исполнения обязательств для всех созаемщиков. Также предлагается наделить правом на списание кредитных обязательств в случае гибели заемщика при выполнении задач спецоперации либо признания его инвалидом I группы для родителей или усыновителей военнослужащего.

Госдума приняла закон о праве военных заверять у командиров подписи для регистрации детей

Депутаты Госдумы России приняли закон, благодаря которому военные получат право заверять подписи у командиров воинских частей для внесения записей о регистрации детей, сообщает «Газета.ру».

Как заявил спикер Думы Вячеслав Володин, для участников специальной военной операции подпись командира или начальника госпиталя при регистрации отцовства будет иметь юридическую силу, как и нотариально заверенный акт.

Среди авторов инициативы значатся вице-спикер Ирина Яровая, руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, лидер коммунистов Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты.

Более 10 медвузов могут начать подготовку офицеров запаса по военно-учетным специальностям

13 вузов России готовы приступить к подготовке офицеров запаса по военно-учетным медицинским специальностям начиная с 2024 года, сообщает ТАСС.

Речь идет о высших учебных заведениях, подведомственных Минздраву России. Данный вопрос прорабатывается совместно с Министерством обороны РФ.

В настоящее время военные учебные центры действуют в четырех учреждениях, подведомственных Минздраву - это Сеченовский университет, Ростовский ГМУ, МГМСУ им. А. И. Евдокимова, Тихоокеанский ГМУ.

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