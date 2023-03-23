Мирошник: Британию не волнует судьба Украины после поставок ВСУ снарядов с ураном

Экс-посол Луганской народной республике (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что Великобританию не беспокоят негативные последствия поставок снарядов с обедненным ураном Украине, передает ТАСС.

Фото: Нина Зотина/РИА «Новости» Нина Зотина/РИА «Новости»

"Британцы никогда не использовали снаряды с обедненным ураном там, где собираются жить сами или их волнует жизнь тех, кто там живет. Украина в этом контексте их совершенно не волнует", — сказал он.

По мнению дипломата, для них украинское государство "существует исключительно как поле боя, у которого просто нет "завтра", и сборище людей, которых завтра существовать не должно".

"В намерении британцев поставить такие вооружения волнует только одно: воспримет ли этот шаг Россия как повод для перехода к новой эскалации", — продолжил он.

Мирошник также указал, что в местах использования данных боеприпасов не будет расти экологически чистая сельхозпродукция, там увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний и мутаций у детей.