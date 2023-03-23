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1 час назад

РИА Новости: жительница Артемовска рассказала, как ВСУ уничтожили целый район города

Газета.Ruиещё 1

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили за три дня целый жилой район Артемовска (украинское название – Бахмут) Ступки. Об этом рассказала РИА Новости жительница Ступок Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными. Женщина отметила, что массированная бомбардировка района началась 25 февраля.

Жительница Артемовска заявила об уничтожении ВСУ района города
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я не помню, это было или утром, или после обеда - начали летать мины, и кидали их со стороны "Цветмета" я как глянула - ни одного дома нет, это просто ужас", - рассказала собеседница информагентства.

Кроме того, женщина сказала, что, по словам выводившего ее бойца группы "Вагнер", ВСУ расстреливали оставшиеся дома жителей из танка. Турова также сообщила, что насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее подвалом, где она пряталась от обстрелов. Накануне советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Артемовск практически блокирован.

Армия,Ян Гагин,
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