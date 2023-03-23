Жительница Артемовска заявила об уничтожении ВСУ района города

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили за три дня целый жилой район Артемовска (украинское название – Бахмут) Ступки. Об этом рассказала РИА Новости жительница Ступок Ирина Турова, эвакуированная из города российскими военными. Женщина отметила, что массированная бомбардировка района началась 25 февраля.
"Я не помню, это было или утром, или после обеда - начали летать мины, и кидали их со стороны "Цветмета" я как глянула - ни одного дома нет, это просто ужас", - рассказала собеседница информагентства.
Кроме того, женщина сказала, что, по словам выводившего ее бойца группы "Вагнер", ВСУ расстреливали оставшиеся дома жителей из танка. Турова также сообщила, что насчитала около 130 мин, разорвавшихся рядом с ее подвалом, где она пряталась от обстрелов. Накануне советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что Артемовск практически блокирован.