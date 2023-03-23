Названо условие, при котором Израиль может нанести удар по Ирану

Израиль может нанести удар по Ирану, если Тегеран превысит показатель 60% в обогащении урана. Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Израиль уведомил США и несколько европейских стран о том, что подобные действия со стороны Тегерана могут спровоцировать Тель-Авив на применение военной силы.

Видео дня

Как сообщает Axios со ссылкой на другого чиновника, Иран осведомлен о позиции Израиля по этой теме.

В свою очередь 17 марта официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани Чафи отверг обвинения со стороны Израиля и Германии в попытках получить ядерное оружие.

Обогащение урана на иранских ядерных объектах

12 октября 2022 года глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил о начале обогащения урана на третьем каскаде центрифуг нового поколения IR-6, установленных на ядерном объекте в Натанзе. По данным агентства Reuters, которое ссылается на конфиденциальный отчет МАГАТЭ, это уже третий запущенный каскад из трех. Согласно отчету, Иран уведомил МАГАТЭ о том, что намерен дополнительно смонтировать в Натанзе три каскада центрифуг IR-2m в дополнение к 12 каскадам, установка которых уже была запланирована. Кроме того, в МАГАТЭ проинформировали, что на объекте были установлены каскад центрифуг IR-4 и шесть каскадов центрифуг IR-2m, однако тогда они еще не использовались для обогащения урана.

22 ноября агентство ISNA сообщило, что Иран приступил к обогащению урана до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием центрифуг IR-6. Агентство также подтвердило факт использования центрифуг IR-2m и IR-4 для обогащения урана в Натанзе.