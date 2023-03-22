Перехвативший Reaper летчик получил 1,2 миллиона рублей

Опубликовано видео вручения летчику-истребителю Сергею Попову народной премии в 1,2 миллиона рублей за мастерский перехват американского дрона MQ-9 Reaper.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Благодаря этим кадрам стало ясно, кто из пары Вавилов-Попов внес решающий вклад в падение беспилотника в Черное море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков орденами Мужества. После церемонии пилоты рассказали, как проходил перехват у государственной границы РФ. Попов отметил, что они не применяли оружие и не прикасались к дрону.