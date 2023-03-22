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37 минут назад

Перехвативший Reaper летчик получил 1,2 миллиона рублей

Российская Газета

Опубликовано видео вручения летчику-истребителю Сергею Попову народной премии в 1,2 миллиона рублей за мастерский перехват американского дрона MQ-9 Reaper.

Перехвативший Reaper летчик получил 1,2 миллиона рублей
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Благодаря этим кадрам стало ясно, кто из пары Вавилов-Попов внес решающий вклад в падение беспилотника в Черное море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков орденами Мужества. После церемонии пилоты рассказали, как проходил перехват у государственной границы РФ. Попов отметил, что они не применяли оружие и не прикасались к дрону.

Согласно заявлению Минобороны России, причиной падения беспилотника стал его неудачный маневр. После перехвата российские военкоры и телеграм-каналы объявили, что наградят выполнившего его летчика.

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