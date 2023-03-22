Стало известно об обучении пилотов ВСУ во Франции

Около 30 пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже более полутора месяцев проходят ускоренное обучение на истребителях Mirage 2000 во Франции, сообщает газета Le Figaro.

Отмечается, что данное решение было принято накануне визита украинского президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля. По данным газеты, что в случае принятия политического решения Париж мог бы поставить ВСУ около десятка единиц военной авиации. Также Le Figaro отмечает, что Франция постепенно отказывается от истребителей Mirage в пользу других самолетов, в частности, Rafale.