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52 минуты назад

Турецкий министр обороны рассказал Шойгу о цели Анкары в Сирии

Елена Прошина

Единственной целью Анкары в Сирии является безопасность границ и граждан. Об этом во время телефонных переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар, передает «РИА Новости».

Турецкий министр обороны рассказал Шойгу о цели Анкары в Сирии
Фото: Министерство обороны РФМинистерство обороны РФ

«В ходе переговоров Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

В Анкаре считают, что переговоры, которые начались под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина «внесут значительный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии». По мнению Турции, «их продолжение имеет огромное значение», отметили в Минобороны страны.

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