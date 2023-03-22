Турецкий министр обороны рассказал Шойгу о цели Анкары в Сирии

Единственной целью Анкары в Сирии является безопасность границ и граждан. Об этом во время телефонных переговоров с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар , передает «РИА Новости».

«В ходе переговоров Акар отметил, что единственной целью Турции является безопасность границ и граждан и борьба с терроризмом, чтобы предотвратить дальнейшую человеческую трагедию», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

В Анкаре считают, что переговоры, которые начались под руководством президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина «внесут значительный вклад на пути к миру и стабильности в регионе и Сирии». По мнению Турции, «их продолжение имеет огромное значение», отметили в Минобороны страны.