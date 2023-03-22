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33 минуты назад

В Артемовске у мертвых боевиков ВСУ обнаружили медали НАТО и ООН

Российская Газета

Украинская армия несет большие потери в Артемовске (Бахмуте) и, отступая, бойцы ВСУ бросают трупы сослуживцев. При организации санитарных захоронений у мертвых украинских солдат обнаружены медали НАТО и ООН.

В Артемовске у мертвых боевиков ВСУ обнаружили медали НАТО и ООН
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Медаль НАТО выдавалась с 1996 по 2002 год за участие в деятельности Североатлантического альянса на территории бывшей Югославии. Она вручалась военнослужащим как стран блока, так и других государств-участников", - пишет Telegram-канал "Позывной Брюс".

Из статута медали следует, что она была учреждена 20 декабря 1994 года. Награда, с надписью на планке FORMER YUGOSLAVIA ("Бывшая Югославия") вручалась военным за участие в операции на протяжении 30 дней.

Другой медалью награждались участники операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-Леоне с 1999 по 2006 годы.

Армия,НАТО,ООН,
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