Украинская армия несет большие потери в Артемовске (Бахмуте) и, отступая, бойцы ВСУ бросают трупы сослуживцев. При организации санитарных захоронений у мертвых украинских солдат обнаружены медали НАТО и ООН.
"Медаль НАТО выдавалась с 1996 по 2002 год за участие в деятельности Североатлантического альянса на территории бывшей Югославии. Она вручалась военнослужащим как стран блока, так и других государств-участников", - пишет Telegram-канал "Позывной Брюс".
Из статута медали следует, что она была учреждена 20 декабря 1994 года. Награда, с надписью на планке FORMER YUGOSLAVIA ("Бывшая Югославия") вручалась военным за участие в операции на протяжении 30 дней.
Другой медалью награждались участники операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-Леоне с 1999 по 2006 годы.