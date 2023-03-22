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1 час назад

Российский "Бук" сбил украинский беспилотник "Стрепет"

Газета.Ru

Российский комплекс ПВО «Бук» в ходе боевых действий на Запорожском направлении сбил украинских беспилотный летательный аппарат «Стрепет». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Российский "Бук" сбил украинский беспилотник "Стрепет"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подробности операции не сообщаются.

БПЛА «Стрепет» был разработан на Украине в 2005 году, имеет взлетную массу 200 кг и полезную нагрузку до 50 кг. Способен совершать полет в течении 16 часов на дальность до 3 тыс. км.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за сутки спецоперации был уничтожен 31 беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины.

Российские средства противовоздушной обороны поразили украинские дроны в районах населенных пунктов Токаревка в Харьковской области, Краснореченское, Червонопоповка, Нововодяное, Кременная, Площанка, Воеводовка, Рубежное и Бараниковка в Луганской народной республике, у населенных пунктов Зеленый Гай, Урожайное, Благодатное, Владимировка, Евгеновка, Старомлиновка в Донецкой народной республике, Ульяновка и Пологи в Запорожской области, а также у Новой Зурьевки и Крынок в Херсонской области.

Всего с начала спецоперации, уточняет Минобороны, было уничтожено 3502 украинских беспилотника.

Армия,Александр Гордеев,Минобороны России,
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