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1 час назад

В Молдавии анонсировали учения резервистов

RT на русском

Министерство обороны Молдавии сообщило о скором проведении учений с резервистами.

В Молдавии анонсировали учения резервистов
Фото: Legion-MediaLegion-Media

«Сборы направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением, которая находится в распоряжении армии», — заявил начальник центра управления мобилизационными ресурсами и личным составом Национальной армии Октавиан Друцэ.

Как пишет Интерфакс, он уточнил, что сборы будут проходить в апреле, мае, июне и сентябре.

В конце февраля Министерство обороны Молдавии проинформировало о проведении плановых военных учений в городе Бельцы.

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