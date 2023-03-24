В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
29 минут назад

Бойцы «Вагнера» рассказали об использовании трофейного оружия

Lenta.ruиещё 2

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказали, что используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, включая танки и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщает РИА Новости.

Бойцы «Вагнера» рассказали об использовании трофейного оружия
Фото: ТАССТАСС

Военные заявили об использовании трофейного оружия в боях за Артемовск и показали одну из БПМ, которую восстановили и почти подготовили к применению в боевых действиях.

Один из бойцов уточнил, что «Вагнер» обладает достаточно большим количеством трофейного вооружения и бронетехники. В его бронегруппе насчитывается около семи восстановленных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если взяли трофей, то нужно восстанавливать его, ставить в строй и воевать на нем. Ты бьешь врага его же оружием, что может быть лучше!» — заключил представитель «Вагнера».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о многотысячной группировке ВСУ вокруг Артемовска. По его словам, украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часов Яре.

Армия,ЧВК Вагнера ,Евгений Пригожин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий