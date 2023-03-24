Бойцы «Вагнера» рассказали об использовании трофейного оружия

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказали, что используют в боях за Артемовск трофейное вооружение и технику, включая танки и боевые машины пехоты (БМП). Об этом сообщает РИА Новости.

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Военные заявили об использовании трофейного оружия в боях за Артемовск и показали одну из БПМ, которую восстановили и почти подготовили к применению в боевых действиях.

Один из бойцов уточнил, что «Вагнер» обладает достаточно большим количеством трофейного вооружения и бронетехники. В его бронегруппе насчитывается около семи восстановленных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Если взяли трофей, то нужно восстанавливать его, ставить в строй и воевать на нем. Ты бьешь врага его же оружием, что может быть лучше!» — заключил представитель «Вагнера».