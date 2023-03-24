Российские войска уничтожили польскую установку Krab в зоне СВО

Российские войска уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 24 марта, журналистам сообщили в Минобороны России.

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Там уточнили, что на южнодонецком и запорожском направлении боевые действия велись силами группировки войск «Восток». Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) базировались в районах населенных пунктов Угледар и Новомихайловка в Донецкой народной республике, а также около Луговское и Щербаки в Запорожской области.

«Потери противника на данных направлениях за сутки составили более 40 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военнослужащие на купянском направлении поразили подразделения ВСУ, уничтожив до 70 бойцов. В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Артемовка Луганской народной республики, а также Двуречная и Берестовое Харьковской области.