О сбитых в Севастополе дронах и новом оружии: главные заявления Шойгу

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 22 марта провел заседание коллегии военного ведомства и рассказал о девушках, уничтоживших украинские беспилотники в Севастополе. ТАСС собрало главные заявления министра.

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О девушках-военных против беспилотников

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Утром 22 марта Черноморский флот отбил атаку трех беспилотников на Севастополь. Дроны пытались проникнуть в бухту Севастополя. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что моряки открыли по ним огонь из стрелкового оружия, также работала система ПВО.

Шойгу рассказал, что два из трех дронов уничтожили девушки-военные - старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

Министр поручил представить их к наградам и выписать им денежную премию.

Об успехах летчиков

Шойгу рассказал, что за время спецоперации летчики Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили более 20 тысяч объектов противника. Всего летчики ВКС совершили более 140 тысяч боевых вылетов.

Глава Минобороны добавил, что за время спецоперации около 90 процентов экипажей российской оперативно-тактической авиации получили боевой опыт. Также боевой опыт появился у 85 процентов военных, работающих с беспилотниками.

О современном оружии в ВКС и ВВО

Министр сообщил, что к концу 2023 года доля современного оружия в ВКС достигнет 85 процентов. Он подчеркнул, что это «соответствует заданным темпам развития и обеспечения решения приоритетных задач на всех направлениях».

В течение года ВКС получит 507 единиц техники по государственной программе вооружения.

Также Шойгу рассказал, что в 2022-м Восточный военный округ (ВВО) получил около 400 единиц современной или модернизированной техники. Это серьезно повысило боевые возможности ВВО, подчеркнул он.

Министр добавил, что в конце 2022-го на острове Парамушир боевое дежурство начал дивизион берегового ракетного комплекса «Бастион». Это позволило создать «сплошную зону контроля надводной обстановки» вдоль Курильских островов.

О попытках США сдержать Россию и Китай

Глава Минобороны рассказал, что США заметно наращивают военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Цель таких шагов - сдерживание России и Китая, подчеркнул он.

США, по словам министра, укрепляют политические и военные связи в регионе и продолжают формировать там «новую американскую архитектуру безопасности».

Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в границах ответственности ВВО остается сложной.

О модернизации ПРО Москвы

Шойгу рассказал, что в 2023 году завершится модернизация системы противоракетной обороны (ПРО) Москвы.