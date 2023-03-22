Шойгу раскрыл подробности отражения атаки беспилотников на Севастополь

Он уточнил, что два из трех аппаратов уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», — заявил Шойгу.

Утром в среду, 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту.