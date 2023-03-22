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36 минут назад

Шойгу раскрыл подробности отражения атаки беспилотников на Севастополь

Lenta.ru

Атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Подробности произошедшего раскрыл министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводит «Интерфакс».

Шойгу раскрыл подробности отражения атаки беспилотников на Севастополь
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что два из трех аппаратов уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко.

«Я хотел бы дать поручение представить девушек к наградам и в соответствии с нашими решениями выписать денежную премию за уничтожение объектов противника», — заявил Шойгу.

Утром в среду, 22 марта, украинские дроны пытались атаковать объекты в Крыму и Севастополе — как подчеркнул глава Минобороны, все три БПЛА были уничтожены. Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дроны пытались проникнуть в морскую бухту.

Армия,Михаил Развожаев,Сергей Шойгу,
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