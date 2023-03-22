В параде Победы в Москве примут участие более 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. человек и 125 единиц вооружения и военной техники примут участие в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в среду министр обороны Сергей Шойгу.

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"Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тыс. человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники", - сказал Шойгу в ходе заседания коллегии военного ведомства.

По его данным, всего в 2023 году военные парады пройдут в 28 городах России. В них будет задействовано более 55 тыс. человек, около 1 200 единиц вооружения и военной техники.

"Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей", - подчеркнул Шойгу.

По его оценке, в ходе специальной военной операции российские военнослужащие, как и красноармейцы во время Великой Отечественной войны, совершают подвиги, действуют мужественно и решительно.