В ДНР заявили о практически полной блокировке Артемовска

— Можно сказать, что город практически блокирован, — сказал он.

По данным на 20 марта, российские силы сумели взять под контроль порядка 70 процентов территории Артемовска, наступление продолжается. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин .

7 марта сражающийся на стороне ВСУ чешский наемник Милош рассказал, что в Артемовске в ходе боев приходилось в качестве оружия применять ботинки из-за нехватки боеприпасов. По его словам, иностранные наемники, в отличие от украинских военных, могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях.