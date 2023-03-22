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36 минут назад

Советник главы ДНР Гагин: Артемовск практически полностью блокирован

Вечерняя Москва

Российские военные практически полностью заблокировали Артемовск. Об этом в среду, 22 марта, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

В ДНР заявили о практически полной блокировке Артемовска
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

— Можно сказать, что город практически блокирован, — сказал он.

По данным на 20 марта, российские силы сумели взять под контроль порядка 70 процентов территории Артемовска, наступление продолжается. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

7 марта сражающийся на стороне ВСУ чешский наемник Милош рассказал, что в Артемовске в ходе боев приходилось в качестве оружия применять ботинки из-за нехватки боеприпасов. По его словам, иностранные наемники, в отличие от украинских военных, могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях.

Армия,СВО,Ян Гагин,Евгений Пригожин,
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