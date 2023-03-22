Великобритания выступила с заявлением о снарядах с обедненным ураном

Минобороны Великобритании назвали сообщения Москвы о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном дезинформацией. Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на телеканал Sky News.

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«Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию», – говорится в заявлении ведомства.

Там подтвердили, что отправят Украине боеприпасы с обедненным ураном. При этом подчеркивается, что этот материал многие годы используется британской армией в снарядах.

В Минобороны добавили, что данные снаряды очень эффективно справляются с уничтожением современной бронетехники и танков. Там также подчеркнули, что воздействие на людей при применении этих снарядов, будет низким.