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16 минут назад

Великобритания выступила с заявлением о снарядах с обедненным ураном

Елена Прошина

Минобороны Великобритании назвали сообщения Москвы о поставках Киеву снарядов с обедненным ураном дезинформацией. Об этом пишет радио Sputnik со ссылкой на телеканал Sky News.

Великобритания выступила с заявлением о снарядах с обедненным ураном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается распространять дезинформацию», – говорится в заявлении ведомства.

Там подтвердили, что отправят Украине боеприпасы с обедненным ураном. При этом подчеркивается, что этот материал многие годы используется британской армией в снарядах.

В Минобороны добавили, что данные снаряды очень эффективно справляются с уничтожением современной бронетехники и танков. Там также подчеркнули, что воздействие на людей при применении этих снарядов, будет низким.

О том, что Лондон намерен поставить Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран ранее сообщила замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди. Британцы резко отреагировали на такие сообщения. Жители страны обвинили власти в желании усугубить украинский конфликт такими поставками.

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