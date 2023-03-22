Северная Корея запустила крылатую ракету в сторону Японского моря

«Северная Корея 22 марта запустила крылатую ракету в сторону Восточного [Японского] моря с прибрежных скал Хыннам, провинция Южный Хамгён. Предполагается, что эта ракета является стратегической крылатой ракетой большой дальности усовершенствованной версии «КН-27»», — указано в сообщении.

Ранее Южная Корея и Соединенные Штаты заявили о планах провести в июне крупнейшие в их истории совместные учения с применением боевых снарядов в рамках подготовки к 70-летию альянса.

В ведомстве отметили, что планируется провести различные мероприятия, в которых будут участвовать военные Южной Кореи и США, которые продемонстрируют Северной Корее и всему миру достижения двух государств в сфере обороны и оборонной промышленности.