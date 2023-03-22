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27 минут назад

Буркина-Фасо денонсировало договор о военной помощи с Францией из-за отсутствия успехов

RT на русскомиещё 1

Власти Буркина-Фасо денонсировали военный договор с Францией из-за отсутствия успехов в борьбе с терроризмом, заявил председатель законодательного собрания переходного периода африканского государства Усман Бугума.

Буркина-Фасо денонсировало договор о военной помощи с Францией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил, что целью военного соглашения с Парижем была поддержка армии Буркина-Фасо в рамках борьбы с терроризмом.

«Правительство решило его расторгнуть, потому что результат не оправдал ожиданий, так как терроризм продолжал распространяться в нашей стране», — цитирует Бугуму РИА Новости.

Политик отметил, что французские военные почти полностью выведены с территории государства.

22 января правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооружённых сил Франции.

В январе AFP со ссылкой на французское Министерство иностранных дел сообщало, что Франция получила требование вывести войска из Буркина-Фасо.

При этом французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что новая стратегия Франции в Африке не предполагает вывода войск.

Армия,В мире,Эммануэль Макрон,
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