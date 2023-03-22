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1 час назад

Hypersonix создаст гиперзвуковой БПЛА для Минобороны США

ТАСС

Австралийская компания Hypersonix построит для Минобороны США гиперзвуковой самолет из композитных материалов, способный развивать скорость до 8 600 км/ч. Об этом в среду сообщил телеканал 9News.

Hypersonix создаст гиперзвуковой БПЛА для Минобороны США
Фото: HYPERSONIXHYPERSONIX

По его данным, австралийская аэрокосмическая компания построит беспилотный самолет для "решения неотложных стратегических задач Министерства обороны США". "Аппарат будет оснащен водородным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и сможет развивать скорость от 5 Маха [6174 км/ч] до 7 Маха [8600 км/ч]. БПЛА полностью изготовлен на 3D-принтере и является экологически чистым устройством с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу", - сообщает телеканал, отмечая, что корпус самолета изготовлен из композитных материалов.

По словам управляющего директора и сооснователя Hypersonix Дэвида Уотерхауcа, силовая установка аппарата не имеет подвижных частей, которые могут сломаться, и при его изготовлении применялись специальные сплавы, устойчивые к коррозии, окислению, воздействию высоких температур и давления. Дальность полета БПЛА при этом составит не менее 1 тыс. км, и на борту аппарат сможет нести около 10 кг груза.

Hypersonix планирует изготовить первый прототип БПЛА к началу 2024 года.

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