Hypersonix создаст гиперзвуковой БПЛА для Минобороны США

Австралийская компания Hypersonix построит для Минобороны США гиперзвуковой самолет из композитных материалов, способный развивать скорость до 8 600 км/ч. Об этом в среду сообщил телеканал 9News.

Фото: HYPERSONIX HYPERSONIX

По его данным, австралийская аэрокосмическая компания построит беспилотный самолет для "решения неотложных стратегических задач Министерства обороны США". "Аппарат будет оснащен водородным гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем и сможет развивать скорость от 5 Маха [6174 км/ч] до 7 Маха [8600 км/ч]. БПЛА полностью изготовлен на 3D-принтере и является экологически чистым устройством с нулевым выбросом углекислого газа в атмосферу", - сообщает телеканал, отмечая, что корпус самолета изготовлен из композитных материалов.

По словам управляющего директора и сооснователя Hypersonix Дэвида Уотерхауcа, силовая установка аппарата не имеет подвижных частей, которые могут сломаться, и при его изготовлении применялись специальные сплавы, устойчивые к коррозии, окислению, воздействию высоких температур и давления. Дальность полета БПЛА при этом составит не менее 1 тыс. км, и на борту аппарат сможет нести около 10 кг груза.