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22 минуты назад

США получат расширенный доступ к военным объектам Филиппин у Тайваня

ТАССиещё 1

Соединенные Штаты получат расширенный доступ к военным объектам на севере Филиппин вблизи Тайваня, а также в провинции Палаван - на побережье Южно-Китайского моря. С таким заявлением в среду выступил президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший.

США получат расширенный доступ к военным объектам Филиппин у Тайваня
Фото: TASS/EPATASS/EPA

Филиппинский лидер, пишет газета The Manila Times, отметил, что четыре военных объекта, к которым США получат расширенный доступ, "разбросаны по территории Филиппин". "Есть несколько [военных объектов] на севере (острова Лусон, располагающегося к югу от Тайваня, - прим. ТАСС), есть вокруг Палавана, есть южнее. Это необходимо для защиты нашего восточного побережья", - приводит издание слова Маркоса-младшего. "Мы сделаем официальное заявление, но сначала согласуем его с нашими партнерами из США, чтобы не быть поспешными", - добавил он.

В начале февраля глава Пентагона Ллойд Остин посетил Филиппины с визитом, в ходе которого стороны договорились предоставить американским ВС доступ к еще четырем базам на территории республики. Договор о взаимной обороне и Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года позволяют войскам США перемещаться через пять филиппинских баз, в том числе вблизи спорных вод.

Армия,Ллойд Остин,Фердинанд Маркос,Пентагон,
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