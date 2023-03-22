Стало известно об активизации разведки боем со стороны ВСУ

Украинские военные стали активнее применять разведку боем, когда пытаются прощупать оборону 2-го армейского корпуса Минобороны России (МО РФ) на линии фронта в Луганской народной республике (ЛНР). Об активизации такой тактики со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

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Он уточнил, что во время наступательных действий при поддержке бронетехники используются небольшие маневренные группы, до взвода, а артиллерия вступает в бой после огневого контакта, прикрывая отход бойцов ВСУ. Как утверждает Марочко, во время разведки боем украинские военнослужащие также активно применяют беспилотные летальные аппараты (БПЛА).