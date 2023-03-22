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43 минуты назад

Спецоперация на Украине 22 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 22 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 22 марта: последние новости на сегодня
Фото: ТАССТАСС

В ДНР сообщили о выпущенном ВСУ по республике 161 снаряде за сутки

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки 30 раз обстреляли населенные пункты ДНР, применив в общей сложности 161 снаряд. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В публикации отмечается, что вооруженные формирования Украины вели обстрелы с применением артиллерии калибра 152 и 155 мм, а также РСЗО. Под обстрел попали Горловка, Донецк, Гольмовский, Макеевка, Александровка и Пантелеймоновка.

Жертв нет, пятеро мирных жителей получили ранения.

Беспилотник ВСУ атаковал поселок Климово

Поселок Климово в Брянской области подвергся обстрелу. Вооруженные силы Украины дважды за минувшие сутки использовали беспилотные летательные аппараты для атаки в этом направлении. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале, пишет «Российская газета».

Он сообщил, что в результате обстрела повреждены пять домов. Жертв и пострадавших нет. На место прибыли оперативные службы и провели все нужные работы, заверил Богомаз.

Рогов рассказал подробности о взрыве в Запорожье

Взрыв, который свидетели слышали в Запорожье, раздался в его пригороде — Вольнянске. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».

По предварительной информации, в этом населенном пункте находится командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также их подразделения ПВО. Другие подробности не раскрываются.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Запорожье.

Армия,Владимир Рогов,Александр Богомаз,
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