Группировка "Восток" сообщила о срыве двух контратак ВСУ на южнодонецком направлении

Автоматизированный комплекс артиллерийской и войсковой звукотепловой разведки "Пенициллин" разработан и производится предприятием концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") - НИИ "Вектор". Обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд. Одновременно корректируется огонь своей артиллерии. "Росэлектроника" впервые демонстрировала экспортный вариант комплекса разведки "Пенициллин" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" . Комплекс может обнаруживать пушки, минометы, РСЗО, позиции зенитных и тактических ракет на расстоянии до 38 км. Время развертывания комплекса в боевое положение - всего 20 минут.