Группировка "Восток" сообщила о срыве двух контратак ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие группировки "Восток" сорвали две попытки ВСУ контратаковать позиции российских войск на южнодонецком направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
"На южнодонецком направлении противник силами 72-й механизированной бригады ВСУ предпринял две неудачные попытки контратаковать подразделения группировки "Восток". Морскими пехотинцами Тихоокеанского флота при поддержке артиллерии все атаки отражены, уничтожены более 20 националистов. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ" был сбит беспилотный летательный аппарат "Лелека", - сказал Гордеев.
По словам начальника пресс-центра, на запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплекса "Пенициллин" обнаружена и расчетом самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожена гаубица противника в районе населенного пункта Орехов.
Гордеев добавил, что расчетом зенитного ракетного комплекса "Бук" сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ "Стрепет".
Про "Пенициллин"
Автоматизированный комплекс артиллерийской и войсковой звукотепловой разведки "Пенициллин" разработан и производится предприятием концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику") - НИИ "Вектор". Обнаруживает артиллерию противника не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что делает невозможным его радиоэлектронное подавление. Комплекс фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, выдает точные координаты местоположения орудий и наносит их на электронную карту. Время получения координат от одиночной цели не превышает пяти секунд. Одновременно корректируется огонь своей артиллерии. "Росэлектроника" впервые демонстрировала экспортный вариант комплекса разведки "Пенициллин" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" . Комплекс может обнаруживать пушки, минометы, РСЗО, позиции зенитных и тактических ракет на расстоянии до 38 км. Время развертывания комплекса в боевое положение - всего 20 минут.