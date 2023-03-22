Описаны особенности снарядов с обедненным ураном для Abrams и Leopard

Сравнивать применение снарядов с обедненным ураном с грязной бомбой не вполне правильно, заявили РБК эксперты. Они указали, что у первых более низкий радиоактивный фон. 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Британия в рамках военной помощи Киеву передаст в том числе боеприпасы с обедненным ураном.

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал, что Москва будет "соответствующим образом" реагировать. Глава Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин указал, такие боеприпасы используются в американском вооружении. Так, танки Abrams могут иметь бронебойные подкалиберные снаряды с сердечниками из обедненного урана.