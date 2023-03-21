Румынский парламентарий призвал страну выйти из НАТО

Депутат парламента Румынии Михай Иоан Ласка заявил, что власти страны должны денонсировать обязательства от нахождения в составе НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление парламентарий сделал во время заседания законодательного собрания. «Я обращаюсь к румынским парламентариям, которым не безразлична судьба страны, срочно инициировать юридическую процедуру денонсации всех международных обязательств Румынии по вступлению в НАТО», – заявил он.

Ласка также добавил, что вступление Румынии в Евросоюз и НАТО было ошибкой, а расширение последнего изначально являлось преследовало цель развязать войну против России.

«Западные стратеги проявили особое умение манипулировать нашими историческими травмами и подпитать миф о "российской опасности" с тем, чтобы заманить нас в ловушку», – сказал Ласка.

Кроме того, Ласка заявил о «двойном состоянии оккупации» Румынии – военной и невоенной. Первая, по мнению депутата, стала следствием присоединения страны к НАТО и выражается в иностранном военном присутствием на территории Румынии. Невоенная оккупация, по словам парламентария, включает в себя экономический, культурный и когнитивный характер.

«Чтобы избежать втягивания страны в войну, нужно отказаться от иностранного военного присутствия и объявить о нейтралитете», – подытожил он.