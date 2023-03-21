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1 час назад

Конгрессмены призвали Байдена направить Киеву кассетные боеприпасы

Илья Родин

Конгрессмены от Республиканской партии обратились к главе США Джо Байдену с просьбой направить украинским военным кассетные боеприпасы. Об этом пишет Politico.

Конгрессмены призвали Байдена направить Киеву кассетные боеприпасы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что подписи под обращением поставили республиканцы Майк Роджерс, Роджер Уикер, Майкл Маккол, Джим Риш.

Конгрессмены подчеркнули, что настоятельно призывают президента немедленно предоставить военнослужащим ВСУ кассетные боеприпасы.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине западные страны начали поставки Киеву полевой артиллерии, ЗРК, боеприпасов и разнообразной амуниции.

В дальнейшем, лидеры США и Евросоюза приняли решение о поставках тяжелой техники, современных комплексов ПВО, более мощных боеприпасов.

В настоящее время идут переговоры о расширении пакетов военной помощи. Киев просит включить в них кассетные бомбы, истребители, танки и другие вооружения.

Вместе с тем, власти Украины осознают, что поставки самолетов не следует ожидать в ближайшее время.

Армия,Джим Риш,Роджер Уикер,Майкл Маккол,Майк Роджерс,Джозеф Байден,Республиканская партия США,ЕС,
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