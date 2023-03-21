Конгрессмены призвали Байдена направить Киеву кассетные боеприпасы

Конгрессмены от Республиканской партии обратились к главе США Джо Байдену с просьбой направить украинским военным кассетные боеприпасы. Об этом пишет Politico.

Конгрессмены подчеркнули, что настоятельно призывают президента немедленно предоставить военнослужащим ВСУ кассетные боеприпасы.

Напомним, что после начала спецоперации на Украине западные страны начали поставки Киеву полевой артиллерии, ЗРК, боеприпасов и разнообразной амуниции.

В дальнейшем, лидеры США и Евросоюза приняли решение о поставках тяжелой техники, современных комплексов ПВО, более мощных боеприпасов.

В настоящее время идут переговоры о расширении пакетов военной помощи. Киев просит включить в них кассетные бомбы, истребители, танки и другие вооружения.