США ускорят поставки ЗРК Patriot Украине

Зенитно-ракетные комплексы Patriot будут направлены на Украину несколько раньше, чем в Пентагоне планировали изначально, пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с сокращением времени обучения украинских военных. Согласно начальным планам, на курс обучения отводилось 10 недель. Позднее было решено сократить время подготовки до 8 недель.

Авторы пояснили, что будущие расчеты зенитных комплексов завершат обучение на базе в штате Оклахома в ближайшие дни. После этого они вернутся в Европу, где начнут подготовку к работе с ЗРК, которые планируется поставить на Украину весной этого года.