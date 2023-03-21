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1 час назад

США ускорят поставки ЗРК Patriot Украине

Илья Родин

Зенитно-ракетные комплексы Patriot будут направлены на Украину несколько раньше, чем в Пентагоне планировали изначально, пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с сокращением времени обучения украинских военных. Согласно начальным планам, на курс обучения отводилось 10 недель. Позднее было решено сократить время подготовки до 8 недель.

Авторы пояснили, что будущие расчеты зенитных комплексов завершат обучение на базе в штате Оклахома в ближайшие дни. После этого они вернутся в Европу, где начнут подготовку к работе с ЗРК, которые планируется поставить на Украину весной этого года.

Пентагон решил ускорить поставки танков на Украину

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об изменении планов в отношении поставок основных боевых танков. Время их отправки сократится с 14 до 8-10 месяцев. Вместе с тем, украинским военным будут направлены не новые танки, а те, что находились на хранении.

Армия,Видео,Пентагон,
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