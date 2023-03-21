Пентагон решил ускорить поставки танков на Украину

Пентагон намеревается сократить сроки поставки основных боевых танков на Украину. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что в январе 2023 года США анонсировали поставки на Украину 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных модификаций и приборов).

Позднее в Пентагоне уточнили, что тяжелая боевая техника будет направлена в конце года или даже позднее. Это объяснялось тем, что предприятие, выпускающее танки, выполняет заказы других клиентов, в частности, Тайваня.

Источник пояснил, что на фоне текущей ситуации в зоне боевых действий, Соединенные Штаты приняли решение ускорить процесс отправки танков. Он заметил, что техника будет поставляться украинским военным не из заводских цехов, а из ремонтных - ВСУ отправят отремонтированные M1A1.