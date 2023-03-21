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1 час назад

Пентагон решил ускорить поставки танков на Украину

Илья Родин

Пентагон намеревается сократить сроки поставки основных боевых танков на Украину. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на источники.

Отмечается, что в январе 2023 года США анонсировали поставки на Украину 31 танка Abrams в экспортной версии (без секретных модификаций и приборов).

Позднее в Пентагоне уточнили, что тяжелая боевая техника будет направлена в конце года или даже позднее. Это объяснялось тем, что предприятие, выпускающее танки, выполняет заказы других клиентов, в частности, Тайваня.

Источник пояснил, что на фоне текущей ситуации в зоне боевых действий, Соединенные Штаты приняли решение ускорить процесс отправки танков. Он заметил, что техника будет поставляться украинским военным не из заводских цехов, а из ремонтных - ВСУ отправят отремонтированные M1A1.

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Ранее сообщалось, что Швеция и Норвегия намереваются отправить на Украину основные боевые танки «Леопард». Франция, в свою очередь, в рамках одного из пакетов военной помощи поставила ВСУ колесные AMX-10 RC.

Армия,Видео,Пентагон,
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