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24 минуты назад

Первый постоянный гарнизон армии США начал работу в Польше

Елена Прошина

В Польше начал действовать первый постоянный военный гарнизон США. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает «РИА Новости».

Первый постоянный гарнизон армии США начал работу в Польше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он уточнил, что гарнизон размещен в городе Познань. По словам Блащака, он рад тому, что постоянное присутствие армии США в Польше «становится фактом».

Новый гарнизон появился в Польше благодаря преобразованию региональной группы поддержки в гарнизон американских ВС. Данная площадка стала уже восьмым постоянным гарнизоном США в Европе.

В Польше целью подразделения указывается «инфраструктурная поддержка американских войск, дислоцированных в республике» и «руководство и управление передовыми форпостами ВС США в стране».

Армия,В мире,Мариуш Блащак,
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