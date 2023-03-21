Первый постоянный гарнизон армии США начал работу в Польше

В Польше начал действовать первый постоянный военный гарнизон США. Об этом сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает «РИА Новости».

Он уточнил, что гарнизон размещен в городе Познань. По словам Блащака, он рад тому, что постоянное присутствие армии США в Польше «становится фактом».

Новый гарнизон появился в Польше благодаря преобразованию региональной группы поддержки в гарнизон американских ВС. Данная площадка стала уже восьмым постоянным гарнизоном США в Европе.