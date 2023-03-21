Описаны последствия появления у Украины оружия с обедненным ураном

«Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией», — сказал Литовкин.