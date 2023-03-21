На Украине сравнили работу российских ПВО с «черной магией»

На Украине, отмечая успехи России в борьбе с беспилотниками, сравнили работу российских военных с черной магией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Economist.

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«Русские очень, очень хороши в том, что они делают. Они используют черную магию для защиты от электромагнитных помех. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, посылать беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба», - рассказал изданию источник.

Издание также отмечает, что раньше украинцы возлагали большие надежды на управление беспилотниками с помощью спутников американского миллиардера Илона Маска Starlink, которые работают на таких частотах и в таких количествах, что системы ВС РФ почти не могут их заглушить. Однако позднее Маск, обеспокоенный эскалацией конфликта, стал блокировать действие используемых Украиной терминалов.