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40 минут назад

В Германии рассказали о ключевой цели контрнаступления ВСУ

Lenta.ruиещё 2

Киев занимается подготовкой наступления, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Ключевая цель — отрезать российские войска от наземного сообщения с Крымом. Об этом НАТО.

В Германии рассказали о ключевой цели контрнаступления ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По мнению источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут воспользоваться западным оружием уже в мае. Журналисты уточняют, что на сегодняшний день страны альянса поставили около 500 танков и бронетранспортеров.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в 2023 году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву.

Армия,Петр Павел,НАТО,
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