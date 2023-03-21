В Германии рассказали о ключевой цели контрнаступления ВСУ

Киев занимается подготовкой наступления, основным направлением которого станут Луганск и Запорожье. Ключевая цель — отрезать российские войска от наземного сообщения с Крымом. Об этом НАТО.

По мнению источника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут воспользоваться западным оружием уже в мае. Журналисты уточняют, что на сегодняшний день страны альянса поставили около 500 танков и бронетранспортеров.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины в 2023 году будет лишь одна попытка провести контрнаступление. Чешский лидер подчеркнул, что в случае провала Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.