Российские танкисты сняли на видео боевую стрельбу Т-90 в зоне СВО

"Ну вот как-то так проходит процесс работы на нашем танке. Все орчень хорошо, танк устраивает полностью, так что, родные и близкие, не переживайте за нас. У нас все будет хорошо и победа будет за нами", - говорит "Крепыш" в конце видео.