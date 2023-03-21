Российские танкисты сняли на видео боевую стрельбу Т-90 в зоне СВО

Российские танкисты из экипажа основного боевого танка Т-90М "Прорыв" сняли видео о своей боевой работе в зоне СВО. Ролик размещен в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.
"Позывной "Крепыш", я командир танка Т-90. Сейчас мы находимся в зоне СВО. Сегодня я покажу вам свой экипаж и расскажу немного про танк", - рассказывает танкист на камеру.
Далее "Крепыш" знакомит зрителей со своим экипажем - механиком с позывным "Симба" и наводчиком с позывным "Карась".
После этого командир взбирается на танк и показывает систему обнаружения ракетных пусков "Штора", которая реагирует на облучение инфракрасными головками самонаведения противотанковых ракет и выстреливает в их сторону аэрозольные дымы, затрудняющие попадание.
Следующий кадр уже внутри танка. Командир показывает систему управления танком, а наводчик - систему управления огнем, оборудованную тепловизором, заряжание и выстрел.
"Сейчас мы поедем на огневой рубеж и поработаем".
Танк заводится и движется в зону ведения боя. После этого наводчик засекает цель и производит выстрел.
"Есть попадание" докладывает наводчик.
После этого слышно выстрелы крупнокалиберного пулемета.
"Ну вот как-то так проходит процесс работы на нашем танке. Все орчень хорошо, танк устраивает полностью, так что, родные и близкие, не переживайте за нас. У нас все будет хорошо и победа будет за нами", - говорит "Крепыш" в конце видео.
Ранее офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов рассказал, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" нанесли огневое поражение боевикам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гринякова и Двуречное на Купянском направлении. По его словам, четыре украинские диверсионно-разведывательных группы были ликвидированы 152-мм гаубицами "Мста-Б" вблизи Масютовки и Новоселовского, еще две вскрыты в районах Берестового и Новоселовского.
Кроме того, российские мотострелки сорвали две ротации подразделений националистов на передовых позициях под Двуречным и Теньковкой.