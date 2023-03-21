В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
21 минуту назад

Российские танкисты сняли на видео боевую стрельбу Т-90 в зоне СВО

Газета.Ru

Российские танкисты из экипажа основного боевого танка Т-90М "Прорыв" сняли видео о своей боевой работе в зоне СВО. Ролик размещен в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

"Позывной "Крепыш", я командир танка Т-90. Сейчас мы находимся в зоне СВО. Сегодня я покажу вам свой экипаж и расскажу немного про танк", - рассказывает танкист на камеру.

Далее "Крепыш" знакомит зрителей со своим экипажем - механиком с позывным "Симба" и наводчиком с позывным "Карась".

После этого командир взбирается на танк и показывает систему обнаружения ракетных пусков "Штора", которая реагирует на облучение инфракрасными головками самонаведения противотанковых ракет и выстреливает в их сторону аэрозольные дымы, затрудняющие попадание.

Следующий кадр уже внутри танка. Командир показывает систему управления танком, а наводчик - систему управления огнем, оборудованную тепловизором, заряжание и выстрел.

"Сейчас мы поедем на огневой рубеж и поработаем".

Танк заводится и движется в зону ведения боя. После этого наводчик засекает цель и производит выстрел.

"Есть попадание" докладывает наводчик.

После этого слышно выстрелы крупнокалиберного пулемета.

"Ну вот как-то так проходит процесс работы на нашем танке. Все орчень хорошо, танк устраивает полностью, так что, родные и близкие, не переживайте за нас. У нас все будет хорошо и победа будет за нами", - говорит "Крепыш" в конце видео.

Ранее офицер пресс-центра группировки "Запад" Евгений Половодов рассказал, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) "Солнцепек" нанесли огневое поражение боевикам Вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Гринякова и Двуречное на Купянском направлении. По его словам, четыре украинские диверсионно-разведывательных группы были ликвидированы 152-мм гаубицами "Мста-Б" вблизи Масютовки и Новоселовского, еще две вскрыты в районах Берестового и Новоселовского.

Кроме того, российские мотострелки сорвали две ротации подразделений националистов на передовых позициях под Двуречным и Теньковкой.

Армия,Видео,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий